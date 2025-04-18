Мэр Белгорода Демидов примкнёт к добровольцам отряда «Барс»

Белгородский мэр Валентин Демидов пополнит ряды военнослужащих, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В своём телеграм-канале он сообщил, что отправляется на службу в добровольческое формирование «Барс-Белгород».

«Барс-Белгород» выполняет важные задачи. Хочу пройти слаживание в полевых условиях плечом к плечу с теми, кто защищает наш регион и наш Белгород. Уверен, этот опыт будет полезен в будущем на моём рабочем месте. <..> С понедельника выхожу на службу», — написал мэр.

Демидов отметил, что Белгород сталкивается с военными угрозами на протяжении нескольких лет со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). «Барс-Белгород» — одно из подразделений, которые защищают регион от террористических атак.