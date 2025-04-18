Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на грузовик в Белгородской области
В Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадал мирный житель. Всё произошло в селе Белянка Шебекинского округа, где дрон ударил по грузовому автомобилю. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Бойцы самообороны доставили мужчину с минно-взрывной травмой, множественными поверхностными осколочными ранениями живота, предплечья и ноги в Шебекинскую ЦРБ», — написал глава региона в Telegram-канале.
Гладков добавил, что пострадавшего после оказания медпомощи переведут в городскую больницу № 2 Белгорода. Его автомобиль в результате атаки полностью сгорел.
Как сообщал Life.ru, 14 апреля ВСУ обстреляли село Забужевка Беловского района Курской области. В результате атаки боевиков погибли 51-летний мужчина и 61-летняя женщина.
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