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Регион
Опубликовано 17 апреля 2025, 22:05
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Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на грузовик в Белгородской области

В Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадал мирный житель. Всё произошло в селе Белянка Шебекинского округа, где дрон ударил по грузовому автомобилю. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Бойцы самообороны доставили мужчину с минно-взрывной травмой, множественными поверхностными осколочными ранениями живота, предплечья и ноги в Шебекинскую ЦРБ»,написал глава региона в Telegram-канале.

Гладков добавил, что пострадавшего после оказания медпомощи переведут в городскую больницу № 2 Белгорода. Его автомобиль в результате атаки полностью сгорел.

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Как сообщал Life.ru, 14 апреля ВСУ обстреляли село Забужевка Беловского района Курской области. В результате атаки боевиков погибли 51-летний мужчина и 61-летняя женщина.

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Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Лия Мурадьян
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