Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на грузовик в Белгородской области

В Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадал мирный житель. Всё произошло в селе Белянка Шебекинского округа, где дрон ударил по грузовому автомобилю. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Бойцы самообороны доставили мужчину с минно-взрывной травмой, множественными поверхностными осколочными ранениями живота, предплечья и ноги в Шебекинскую ЦРБ», — написал глава региона в Telegram-канале.

Гладков добавил, что пострадавшего после оказания медпомощи переведут в городскую больницу № 2 Белгорода. Его автомобиль в результате атаки полностью сгорел.