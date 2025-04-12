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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 апреля, 09:29

Есть такая профессия – Родину защищать: Виктор Цой рассказал о своём опыте на СВО

Депутат из Приморья Виктор Цой рассказал, что хотел поехать на СВО ещё в 2022

Председатель Думы Кавалеровского округа Приморского края Виктор Гванович Цой. Обложка © Telegram / Дума Кавалеровского МО

Председатель Думы Кавалеровского округа Приморского края Виктор Гванович Цой. Обложка © Telegram / Дума Кавалеровского МО

Председатель Думы Кавалеровского округа Приморского края Виктор Цой, представляющий партию «Единая Россия», в августе 2024 года по собственному желанию отправился на службу в зоне специальной военной операции. После возвращения он вернулся к выполнению своих депутатских обязанностей, сообщает РИА «ФедералПресс». По словам депутата, стремление поехать на фронт появилось с самого начала конфликта.

Народный избранник сообщил, что, узнав о создании добровольческого отряда из государственных служащих по поручению полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, сразу предложил свою кандидатуру для участия.

«Хоть я и не был так называемым чиновником, но решил предложить на рассмотрение свою кандидатуру. Мне очень повезло, ведь в отряд смогли попасть только самые достойные из кандидатов», — рассказал Цой.

Военный добавил, что его расчёт занимался запуском, просадкой и техническим обслуживанием беспилотных летательных систем. Он отметил важность использования подходящей техники для выполнения боевых задач и подчеркнул, что скрытный подход к месту запуска и быстрая незаметная эвакуация были критически важны, поскольку расчёты беспилотников становились приоритетной целью для противника, и любая задержка могла привести к гибели расчёта.

Депутат рассказал о сложных условиях службы на передовой, где приходилось постоянно адаптироваться, обустраивать укрытия и обеспечивать себя всем необходимым, включая приготовление пищи. Он также отметил, что после возвращения из зоны СВО ему потребовалось время, чтобы привыкнуть к отсутствию опасности.

Он подчеркнул, что во время службы бойцы не задумывались о будущем, сосредоточившись на выполнении боевых задач. После возвращения необходимо создать условия для адаптации участников СВО, развивая проекты в регионах с нехваткой кадров. В завершение он отметил, что сейчас важнее всего добиться победы и успешного завершения всех задач, а также обеспечить безопасное возвращение бойцов домой.

Сын спикера думы российского региона ушёл на СВО
Сын спикера думы российского региона ушёл на СВО

Ранее Life.ru писал, что ушедший на СВО башкирский депутат пропал в Курской области. К счастью, его вскоре нашли живым. Он уже не раз получал ранения, но все равно вернулся на фронт. Депутат возглавлял артиллерийский расчёт, а позже стал командиром взвода.

Александра Мышляева
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