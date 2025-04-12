Есть такая профессия – Родину защищать: Виктор Цой рассказал о своём опыте на СВО

Председатель Думы Кавалеровского округа Приморского края Виктор Цой, представляющий партию «Единая Россия», в августе 2024 года по собственному желанию отправился на службу в зоне специальной военной операции. После возвращения он вернулся к выполнению своих депутатских обязанностей, сообщает РИА «ФедералПресс». По словам депутата, стремление поехать на фронт появилось с самого начала конфликта.

Народный избранник сообщил, что, узнав о создании добровольческого отряда из государственных служащих по поручению полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, сразу предложил свою кандидатуру для участия.

«Хоть я и не был так называемым чиновником, но решил предложить на рассмотрение свою кандидатуру. Мне очень повезло, ведь в отряд смогли попасть только самые достойные из кандидатов», — рассказал Цой.

Военный добавил, что его расчёт занимался запуском, просадкой и техническим обслуживанием беспилотных летательных систем. Он отметил важность использования подходящей техники для выполнения боевых задач и подчеркнул, что скрытный подход к месту запуска и быстрая незаметная эвакуация были критически важны, поскольку расчёты беспилотников становились приоритетной целью для противника, и любая задержка могла привести к гибели расчёта.

Депутат рассказал о сложных условиях службы на передовой, где приходилось постоянно адаптироваться, обустраивать укрытия и обеспечивать себя всем необходимым, включая приготовление пищи. Он также отметил, что после возвращения из зоны СВО ему потребовалось время, чтобы привыкнуть к отсутствию опасности.

Он подчеркнул, что во время службы бойцы не задумывались о будущем, сосредоточившись на выполнении боевых задач. После возвращения необходимо создать условия для адаптации участников СВО, развивая проекты в регионах с нехваткой кадров. В завершение он отметил, что сейчас важнее всего добиться победы и успешного завершения всех задач, а также обеспечить безопасное возвращение бойцов домой.