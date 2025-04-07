Сын спикера думы российского региона ушёл на СВО

Сын спикера Думы Орловской области Леонида Музалевского ушёл на СВО. Дмитрий Музалевский подписал контракт с Министерством обороны, сообщил командир «Бригады Катукова» Денис Орлов.

«Те, кто не знают Диму лично, могут сказать, что он из «орловской золотой молодежи» (...) но нет — отец его воспитал как настоящего мужчину», — приводит слова Орлова издание «Орловские новости».

По словам командира, Дмитрий может брать ответственность не только за себя лично, но и за свою семью и свою страну.

Сейчас сын председателя облдумы находится в учебной части в Курской области. По словам Орлова, Музалевский-младший с начала вторжения ВСУ проводил всё своё свободное время в госпиталях, помогая раненым. У мужчина несколько детей, он увлекается мотоциклами и просто «хороший человек и патриот», подчеркнул командир «Бригады Катукова».

Леонид Музалевский с 2011 года занимает пост председателя Орловского областного Совета народных депутатов.