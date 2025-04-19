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Опубликовано 19 апреля 2025, 05:33

Пекари группировки войск «Восток» испекли более тысячи куличей для бойцов СВО к Пасхе

МО РФ: Повара испекли более тысячи куличей для бойцов СВО к Пасхе

Военные пекари из группировки войск «Восток», находящихся в зоне спецоперации, испекли более тысячи пасхальных куличей в честь приближающейся Пасхи, чтобы солдаты смогли почувствовать тепло и уют праздника даже вдали от дома. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства обороны РФ.

Выпекание куличей для военнослужащих. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Куличи выпекаем по заказу. Нам приходит, сколько нужно. Рецепт у нас простой — тесто для куличей с изюмом, конечно же. После выпекания оно смазывается кремом и посыпается присыпкой», — рассказал повар с позывным Берег.

Храм на колёсах отправится по подразделениям бойцов СВО на Пасху
Храм на колёсах отправится по подразделениям бойцов СВО на Пасху

А ранее Life.ru сообщал, что в Вологодской области освятили куличи для бойцов спецоперации. Более 300 куличей уже отправились на передовую, чтобы поддержать наших бойцов в светлый праздник Пасхи.

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Shutterstock / FOTODOM / Marina Onokhina

Мария Любицкая
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