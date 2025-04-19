Пекари группировки войск «Восток» испекли более тысячи куличей для бойцов СВО к Пасхе

Военные пекари из группировки войск «Восток», находящихся в зоне спецоперации, испекли более тысячи пасхальных куличей в честь приближающейся Пасхи, чтобы солдаты смогли почувствовать тепло и уют праздника даже вдали от дома. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства обороны РФ.

Выпекание куличей для военнослужащих. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Куличи выпекаем по заказу. Нам приходит, сколько нужно. Рецепт у нас простой — тесто для куличей с изюмом, конечно же. После выпекания оно смазывается кремом и посыпается присыпкой», — рассказал повар с позывным Берег.