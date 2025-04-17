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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
17 апреля, 03:00

Храм на колёсах отправится по подразделениям бойцов СВО на Пасху

Необычный храм на колесах отправится по подразделениям бойцов СВО на Пасху. Как рассказали Life.ru в Народном фронте, внутри автобуса, проехавшего своим ходом из Кузбасса, установлены иконы.

Сейчас передвижной храм обслуживает бойцов нового полка группировки «Центр», где служат ребята из разных регионов Сибири. На Пасху к мобильной церкви присоединится священник. Он проведёт службу, и затем храм отправится к другим подразделениям. Каждый сможет помолиться в этот светлый праздник.

Передвижной храм, который отправится по подразделениям бойцов СВО. Видео © Предоставлено Life.ru Народным фронтом

Народный фронт сообщает, что автобус универсальный — помимо храма, он также подходит для транспортировки раненых.

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Напоминаем, что жителям Курской области рекомендовали избегать кладбищ на Пасху. Это связано с угрозами от ВСУ. Украинские военные намеренно минируют могилы накануне православного праздника. Об этом уведомил врио главы комитета региональной безопасности Олег Горячев.

Обложка ©

Предоставлено Life.ru Народным фронтом

Лия Мурадьян
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