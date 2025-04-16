Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 10:09

ВС РФ в зоне СВО начали снабжать БПЛА-ретрансляторами «Пересмешник»

В зону проведения спецоперации начали поступать БПЛА-ретрансляторы «Пересмешник», которые, по словам разработчиков из конструкторского бюро «Стратим», позволяют значительно увеличить боевой радиус как разведывательных, так и ударных беспилотников. Это, в свою очередь, повышает скрытность позиций операторов, затрудняет определение их местоположения и помогает избежать ответных ударов. Разработчики поделились этой информацией с журналистами газеты «Известия».

Беспилотники «Пересмешник» способны зависать на высоте от 100 до 150 метров над одной точкой, что обеспечивает надёжную ретрансляцию сигнала. Основатель КБ «Стратим» с позывным Оби-Ван отметил, что эти аппараты могут выполнять свои функции без использования глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), что делает их ещё более эффективными в различных условиях.

Кроме того, как сообщил редактор сайта Military Russia Дмитрий Корнев, такие устройства обеспечивают усиление сигналов на расстояниях свыше 10 километров в открытой местности и более 5 километров в городских условиях. Время полёта беспилотников составляет 40 минут, что также способствует повышению безопасности операторов дронов во время выполнения задач.

Найденный под Курском 200-килограммовый дрон ВСУ может быть устаревшей разработкой СССР
Найденный под Курском 200-килограммовый дрон ВСУ может быть устаревшей разработкой СССР

Ранее стало известно, что зенитный ракетный комплекс «Крона-Э» способен эффективно поражать дроны, которые являются главной угрозой Киева. Разнообразие ракет в этом комплексе позволяет уничтожать различные цели, включая беспилотники, крылатые ракеты и высокоточные боеприпасы. Кроме того, системы «Крона» обеспечивают защиту стратегически важных объектов в России, создавая вокруг них надёжный защитный барьер.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Александра Мышляева
  • Новости
  • Военная техника
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar