ВС РФ в зоне СВО начали снабжать БПЛА-ретрансляторами «Пересмешник»

В зону проведения спецоперации начали поступать БПЛА-ретрансляторы «Пересмешник», которые, по словам разработчиков из конструкторского бюро «Стратим», позволяют значительно увеличить боевой радиус как разведывательных, так и ударных беспилотников. Это, в свою очередь, повышает скрытность позиций операторов, затрудняет определение их местоположения и помогает избежать ответных ударов. Разработчики поделились этой информацией с журналистами газеты «Известия».

Беспилотники «Пересмешник» способны зависать на высоте от 100 до 150 метров над одной точкой, что обеспечивает надёжную ретрансляцию сигнала. Основатель КБ «Стратим» с позывным Оби-Ван отметил, что эти аппараты могут выполнять свои функции без использования глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), что делает их ещё более эффективными в различных условиях.

Кроме того, как сообщил редактор сайта Military Russia Дмитрий Корнев, такие устройства обеспечивают усиление сигналов на расстояниях свыше 10 километров в открытой местности и более 5 километров в городских условиях. Время полёта беспилотников составляет 40 минут, что также способствует повышению безопасности операторов дронов во время выполнения задач.