Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 апреля, 17:39

Названа система для уничтожения «самого мощного оружия Киева»

TNI: ЗРК «Крона» ВС РФ сможет эффективно уничтожать дроны ВСУ

Российский зенитный ракетный комплекс ближнего действия «Крона-Э» способен эффективно нейтрализовать беспилотники, которые рассматриваются как одно из самых серьёзных вооружений Киева. В статье американского издания The National Interest (TNI) были выделены ключевые преимущества этой системы.

«Она [«Крона-Э»] была представлена концерном «Калашников» на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби и представляет собой значительный шаг вперед в решении растущей проблемы борьбы с беспилотными летательными аппаратами», — говорится в статье.

Автор отметил, что разнообразие ракет в комплексе «Крона» обеспечивает возможность уничтожения всех обнаруженных целей, включая беспилотники, крылатые ракеты и высокоточные снаряды. Он также предположил, что «Кроны», предназначенные для охраны стратегически важных объектов на территории России, могут сформировать защитный щит вокруг этих объектов.

Армейская смекалка: Российские дроны с системой самоуничтожения оставили ВСУ без трофеев
Армейская смекалка: Российские дроны с системой самоуничтожения оставили ВСУ без трофеев

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные, обороняющие Курскую область, продемонстрировали смекалку, которая не раз выручала солдат в ходе специальной военной операции. Защитники приграничной зоны начали перехватывать дроны ВСУ, используя рыболовные сети для создания куполообразных конструкций. Этот купол обеспечивает защиту территории со всех сторон, так как напряженность в регионе сохраняется даже после его освобождения.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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