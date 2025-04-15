Названа система для уничтожения «самого мощного оружия Киева»
TNI: ЗРК «Крона» ВС РФ сможет эффективно уничтожать дроны ВСУ
Российский зенитный ракетный комплекс ближнего действия «Крона-Э» способен эффективно нейтрализовать беспилотники, которые рассматриваются как одно из самых серьёзных вооружений Киева. В статье американского издания The National Interest (TNI) были выделены ключевые преимущества этой системы.
«Она [«Крона-Э»] была представлена концерном «Калашников» на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби и представляет собой значительный шаг вперед в решении растущей проблемы борьбы с беспилотными летательными аппаратами», — говорится в статье.
Автор отметил, что разнообразие ракет в комплексе «Крона» обеспечивает возможность уничтожения всех обнаруженных целей, включая беспилотники, крылатые ракеты и высокоточные снаряды. Он также предположил, что «Кроны», предназначенные для охраны стратегически важных объектов на территории России, могут сформировать защитный щит вокруг этих объектов.
Ранее Life.ru сообщал, что российские военные, обороняющие Курскую область, продемонстрировали смекалку, которая не раз выручала солдат в ходе специальной военной операции. Защитники приграничной зоны начали перехватывать дроны ВСУ, используя рыболовные сети для создания куполообразных конструкций. Этот купол обеспечивает защиту территории со всех сторон, так как напряженность в регионе сохраняется даже после его освобождения.
Telegram / Минобороны России