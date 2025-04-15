Российский зенитный ракетный комплекс ближнего действия «Крона-Э» способен эффективно нейтрализовать беспилотники, которые рассматриваются как одно из самых серьёзных вооружений Киева. В статье американского издания The National Interest (TNI) были выделены ключевые преимущества этой системы.

«Она [«Крона-Э»] была представлена концерном «Калашников» на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби и представляет собой значительный шаг вперед в решении растущей проблемы борьбы с беспилотными летательными аппаратами», — говорится в статье.

Автор отметил, что разнообразие ракет в комплексе «Крона» обеспечивает возможность уничтожения всех обнаруженных целей, включая беспилотники, крылатые ракеты и высокоточные снаряды. Он также предположил, что «Кроны», предназначенные для охраны стратегически важных объектов на территории России, могут сформировать защитный щит вокруг этих объектов.