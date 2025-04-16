Найденный под Курском 200-килограммовый дрон ВСУ может быть устаревшей разработкой СССР

Двухсоткилограммовый дрон ВСУ, обнаруженный в Курской области, вероятно, является советским беспилотником системы Туполева, полагает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, данный разведывательный БПЛА в виде крылатой ракеты технически устарел.

Беспилотник ВСУ весом 200 кг. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«Беспилотник достаточно утопичен. Он имеет три поворотных точки, может летать только по программе. Скорее всего, он в Курске и упал из-за того, что, не имея системы навигации, просто сбился с курса и свалился», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Матвийчук не считает, что ВСУ придумали какое-то «ноу-хау», однако подобные БПЛА разработки Советского Союза у них были в достаточном количестве.