Александр Овечкин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 апреля, 09:17

Найденный под Курском 200-килограммовый дрон ВСУ может быть устаревшей разработкой СССР

Эксперт Матвийчук: Под Курском могли найти дрон ВСУ производства СССР

Под Курском могли найти дрон ВСУ производства СССР. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Под Курском могли найти дрон ВСУ производства СССР. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Двухсоткилограммовый дрон ВСУ, обнаруженный в Курской области, вероятно, является советским беспилотником системы Туполева, полагает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, данный разведывательный БПЛА в виде крылатой ракеты технически устарел.

Беспилотник ВСУ весом 200 кг. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«Беспилотник достаточно утопичен. Он имеет три поворотных точки, может летать только по программе. Скорее всего, он в Курске и упал из-за того, что, не имея системы навигации, просто сбился с курса и свалился», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Матвийчук не считает, что ВСУ придумали какое-то «ноу-хау», однако подобные БПЛА разработки Советского Союза у них были в достаточном количестве.

Российские военные смастерили «антидроновую ловушку» для ВСУ в курском приграничье
Российские военные смастерили «антидроновую ловушку» для ВСУ в курском приграничье

Напомним, ранее врио губернатор Курской области Александр Хинштейн показал найденный в приграничном регионе 200-килограммовый дрон ВСУ. Из-за своих габаритов БПЛА может поднимать до 50 кг и пролетать со скоростью 150 км/ч до тысячи километров, подчеркнул политик.

Борис Эльфанд
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