Александр Овечкин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 апреля, 18:39

Хинштейн показал найденный в курском приграничье 200-килограммовый дрон ВСУ

Хинштейн: В Курской области найден украинский БПЛА весом 200 кг

В Глушковском районе Курской области найден украинский беспилотный летательный аппарат весом 200 кг. По словам врио губернатора области Александра Хинштейна, территория вокруг находки оцеплена, и в скором времени сапёры начнут работы по разминированию.

Беспилотник ВСУ весом 200 кг. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«200-килограммовый украинский беспилотник сегодня обнаружили добровольцы отряда «Барс-Курск» вместе с военной полицией. Из-за своих габаритов этот БПЛА способен поднимать до 50 кг, пролетать со скоростью 150 км/ч до тысячи километров! Не нужно говорить о том, какой урон он способен причинить», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Он также обратил внимание на колоссальный объём работы, выполняемой сапёрами в приграничье, где ежедневно обезвреживаются десятки тысяч смертоносных взрывоопасных предметов, таких как боеприпасы, снаряды и мины. Хинштейн сообщил, что только за последние два дня было обезврежено 23 тысячи и 21,5 тысячи ВОП соответственно.

Ранее сообщалось, что ВСУ значительно нарастили число дронов «Баба-яга» для атак на Белгородчину. Российские операторы БПЛА активно противодействуют вражеским БПЛА, используя различные типы дронов, включая FPV-аппараты, для их уничтожения.

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Обложка ©

Telegram / Александр Хинштейн

Наталья Демьянова
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