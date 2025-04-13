Хинштейн показал найденный в курском приграничье 200-килограммовый дрон ВСУ

В Глушковском районе Курской области найден украинский беспилотный летательный аппарат весом 200 кг. По словам врио губернатора области Александра Хинштейна, территория вокруг находки оцеплена, и в скором времени сапёры начнут работы по разминированию.

Беспилотник ВСУ весом 200 кг. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«200-килограммовый украинский беспилотник сегодня обнаружили добровольцы отряда «Барс-Курск» вместе с военной полицией. Из-за своих габаритов этот БПЛА способен поднимать до 50 кг, пролетать со скоростью 150 км/ч до тысячи километров! Не нужно говорить о том, какой урон он способен причинить», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Он также обратил внимание на колоссальный объём работы, выполняемой сапёрами в приграничье, где ежедневно обезвреживаются десятки тысяч смертоносных взрывоопасных предметов, таких как боеприпасы, снаряды и мины. Хинштейн сообщил, что только за последние два дня было обезврежено 23 тысячи и 21,5 тысячи ВОП соответственно.



