Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали применять больше беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Баба-яга» при атаках на Белгородскую область. Об этом сообщил источник в группировке «Север» агентству РИА Новости.

По данным источника, украинская сторона перебросила к границе подразделения, оснащённые тяжёлыми гексакоптерами «Баба-яга», около недели назад. Российские операторы БПЛА активно противодействуют вражеским БПЛА, используя различные типы дронов, включая FPV-аппараты, для их уничтожения.

«На нашем направлении раньше их было меньше, сейчас применение »Баба-яга« увеличилось в несколько раз», — отметил источник, подчеркнув возросшую интенсивность использования данных БПЛА со стороны ВСУ.

«Баба-Яга» — модифицированный сельскохозяйственный дрон, способный нести до 50 кг груза. Им ВСУ пользуются чаще всего. Кроме того, недавно украинские военные начали использовать эти БПЛА для сброса немецких противотанковых мин с воздушным взрывателем DM-1239. Они предназначены для дистанционного минирования местности и поражения военной техники с помощью кумулятивного заряда.