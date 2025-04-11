Украинская армия атаковала территорию Свято-Покровского храма в Горловке Донецкой Народной Республике (ДНР). Бойцы ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на святыню, которая была построена ещё в XIX веке. Снаряд не сдетонировал, пострадавших нет, сообщил глава городского округа Иван Приходько.

«Минувшей ночью украинские нацисты совершили сброс взрывоопасного предмета с Бабы-яги на территорию старинного — постройки XIX века — Свято-Покровского храма в посёлке Зайцево в Никитовском районе Горловки», — написал он.

Приходько отметил, что данная атака храма в преддверии христианского праздника Вербного воскресенья невозможна, но киевских солдат это не останавливает. Он также добавил, что наступил период, когда для вооружённых формирований Украины (ВФУ) нет ничего святого.