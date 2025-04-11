ВСУ разбомбили храм XIX века в преддверии Вербного воскресенья
ВСУ сбросили снаряд на Свято-Покровский храм XIX века в ДНР, пострадавших нет
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Украинская армия атаковала территорию Свято-Покровского храма в Горловке Донецкой Народной Республике (ДНР). Бойцы ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на святыню, которая была построена ещё в XIX веке. Снаряд не сдетонировал, пострадавших нет, сообщил глава городского округа Иван Приходько.
«Минувшей ночью украинские нацисты совершили сброс взрывоопасного предмета с Бабы-яги на территорию старинного — постройки XIX века — Свято-Покровского храма в посёлке Зайцево в Никитовском районе Горловки», — написал он.
Приходько отметил, что данная атака храма в преддверии христианского праздника Вербного воскресенья невозможна, но киевских солдат это не останавливает. Он также добавил, что наступил период, когда для вооружённых формирований Украины (ВФУ) нет ничего святого.
Ранее стало известно, что за вечер 10 апреля российская система ПВО смогла уничтожить четыре украинских БПЛА. Дроны были ликвидированы над Курской — три беспилотника и Брянской областями — один беспилотник. Информация о пострадавших не поступала.