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Регион
11 апреля, 08:11

ВСУ разбомбили храм XIX века в преддверии Вербного воскресенья

ВСУ сбросили снаряд на Свято-Покровский храм XIX века в ДНР, пострадавших нет

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Украинская армия атаковала территорию Свято-Покровского храма в Горловке Донецкой Народной Республике (ДНР). Бойцы ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на святыню, которая была построена ещё в XIX веке. Снаряд не сдетонировал, пострадавших нет, сообщил глава городского округа Иван Приходько.

«Минувшей ночью украинские нацисты совершили сброс взрывоопасного предмета с Бабы-яги на территорию старинного — постройки XIX века — Свято-Покровского храма в посёлке Зайцево в Никитовском районе Горловки», — написал он.

Приходько отметил, что данная атака храма в преддверии христианского праздника Вербного воскресенья невозможна, но киевских солдат это не останавливает. Он также добавил, что наступил период, когда для вооружённых формирований Украины (ВФУ) нет ничего святого.

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Ранее стало известно, что за вечер 10 апреля российская система ПВО смогла уничтожить четыре украинских БПЛА. Дроны были ликвидированы над Курской — три беспилотника и Брянской областями — один беспилотник. Информация о пострадавших не поступала.

Наталья Афонина
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