Плавали — знаем: Генерал оценил угрозу от БПЛА «Рамзай», впервые применённого ВСУ
Генерал Липовой: Новый беспилотник ВСУ «Рамзай» легко нейтрализуют ПВО ВС РФ
Генерал-майор авиации Сергей Липовой, Герой России, в интервью NEWS.ru заявил, что новый беспилотник Вооружённых сил Украины «Рамзай» RZ-500 не является неуловимым. Он отметил, что российские системы противовоздушной обороны обладают опытом борьбы с подобными атаками.
По словам Липового, тот факт, что беспилотнику «Рамзай» RZ-500 удалось прорваться, не свидетельствует о его неуловимости. Он подчеркнул, что российские средства ПВО имеют значительный опыт в нейтрализации подобных угроз со стороны киевского режима. Липовой также добавил, что атаки со стороны Украины направлены на срыв переговорного процесса, однако они предоставляют российским системам ПВО отличную возможность для тренировки и отработки навыков по уничтожению средств нападения НАТО.
Ранее Life.ru показывал видео из Наро-Фоминска, в ходе атаки на который украинские военнослужащие впервые могли использовать беспилотник вертолётного типа «Рамзай» RZ-500. Эти беспилотники способны преодолевать расстояния до 300 километров и эффективно маневрировать на малых высотах, что делает их крайне угрожающими. В Украине их прозвали «беспилотниками-убийцами танков».
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