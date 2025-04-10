Генерал-майор авиации Сергей Липовой, Герой России, в интервью NEWS.ru заявил, что новый беспилотник Вооружённых сил Украины «Рамзай» RZ-500 не является неуловимым. Он отметил, что российские системы противовоздушной обороны обладают опытом борьбы с подобными атаками.

По словам Липового, тот факт, что беспилотнику «Рамзай» RZ-500 удалось прорваться, не свидетельствует о его неуловимости. Он подчеркнул, что российские средства ПВО имеют значительный опыт в нейтрализации подобных угроз со стороны киевского режима. Липовой также добавил, что атаки со стороны Украины направлены на срыв переговорного процесса, однако они предоставляют российским системам ПВО отличную возможность для тренировки и отработки навыков по уничтожению средств нападения НАТО.