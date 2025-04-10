Дальность полёта – 300 км: ВСУ впервые применили дрон-вертолёт при атаке на Наро-Фоминск

Украинская армия впервые использовала дроны вертолётного типа для ночной атаки на подмосковный город Наро-Фоминск. По предварительным данным, ВСУ использовали беспилотник «Рамзай» RZ-500 для нанесения ударов по Московской области, сообщает Telegram-канал Mash.

Атака ВСУ на город Наро-Фоминск. Видео © Telegram / Mash

Несмотря на то, что дальность полёта подобных беспилотных летательных аппаратов ограничена, они могут находится на низкой высоте и дольше оставаться незамеченными. Кроме того, модель RZ-500 способна преодолеть до 300 километров, что делает её особенно опасной для приграничных районов и регионов в радиусе до нескольких сотен километров от линии боевого соприкосновения.

Такие БПЛА могут применяться для целенаправленных атак на инфраструктурные объекты и для проведения разведывательных операций.