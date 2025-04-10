Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 08:26

Дальность полёта – 300 км: ВСУ впервые применили дрон-вертолёт при атаке на Наро-Фоминск

Mash: ВСУ впервые применили дрон-вертолёт «Рамзай» при атаке на Наро-Фоминск

Украинская армия впервые использовала дроны вертолётного типа для ночной атаки на подмосковный город Наро-Фоминск. По предварительным данным, ВСУ использовали беспилотник «Рамзай» RZ-500 для нанесения ударов по Московской области, сообщает Telegram-канал Mash.

Атака ВСУ на город Наро-Фоминск. Видео © Telegram / Mash

Несмотря на то, что дальность полёта подобных беспилотных летательных аппаратов ограничена, они могут находится на низкой высоте и дольше оставаться незамеченными. Кроме того, модель RZ-500 способна преодолеть до 300 километров, что делает её особенно опасной для приграничных районов и регионов в радиусе до нескольких сотен километров от линии боевого соприкосновения.

Такие БПЛА могут применяться для целенаправленных атак на инфраструктурные объекты и для проведения разведывательных операций.

«‎Это ракета?» Появилось «‎огненное» видео падения сбитого беспилотника в Наро-Фоминске
«‎Это ракета?» Появилось «‎огненное» видео падения сбитого беспилотника в Наро-Фоминске

Ранее Life.ru сообщал, что в Наро-Фоминске Московской области был сбит украинский беспилотник. Силы ПВО уничтожили его примерно в 22:30. Жители услышали сильный зрыв, в результате которого у припаркованных автомобилей сработала сигнализация.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar