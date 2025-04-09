Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 20:35

Украинский беспилотник сбит в подмосковном Наро-Фоминске

SHOT сообщил об уничтожении украинского дрона в подмосковном Наро-Фоминске

Радиолокатор системы ПВО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

Радиолокатор системы ПВО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

Украинский беспилотник нейтрализован дежурными силами ПВО над Подмосковьем. По данным SHOT, в результате падения обломков дрона никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.

Очевидцы произошедшего рассказали Telegram-каналу, что БПЛА удалось сбить над Наро-Фоминском около 22:30. От сильного взрыва у припаркованных автомобилей сработала сигнализация. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

Работа систем ПВО. Видео © Telegram / SHOT

ВСУ атаковали станцию трубопровода «Турецкий поток» на Кубани
ВСУ атаковали станцию трубопровода «Турецкий поток» на Кубани

Напомним, что вечером 9 апреля беспилотники ВСУ пытались атаковать сразу несколько регионов РФ. Меньше чем за час силы ПВО сбили 19 дронов. В целях обеспечения безопасности полётов воздушных судов в московском аэропорту Внуково и калужском Грабцево объявлен план «Ковёр».

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ВСУ
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar