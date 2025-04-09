Украинский беспилотник сбит в подмосковном Наро-Фоминске
SHOT сообщил об уничтожении украинского дрона в подмосковном Наро-Фоминске
Радиолокатор системы ПВО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic
Украинский беспилотник нейтрализован дежурными силами ПВО над Подмосковьем. По данным SHOT, в результате падения обломков дрона никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.
Очевидцы произошедшего рассказали Telegram-каналу, что БПЛА удалось сбить над Наро-Фоминском около 22:30. От сильного взрыва у припаркованных автомобилей сработала сигнализация. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.
Работа систем ПВО. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, что вечером 9 апреля беспилотники ВСУ пытались атаковать сразу несколько регионов РФ. Меньше чем за час силы ПВО сбили 19 дронов. В целях обеспечения безопасности полётов воздушных судов в московском аэропорту Внуково и калужском Грабцево объявлен план «Ковёр».