Украинский беспилотник сбит в подмосковном Наро-Фоминске

Украинский беспилотник нейтрализован дежурными силами ПВО над Подмосковьем. По данным SHOT , в результате падения обломков дрона никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.

Очевидцы произошедшего рассказали Telegram-каналу, что БПЛА удалось сбить над Наро-Фоминском около 22:30. От сильного взрыва у припаркованных автомобилей сработала сигнализация. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.