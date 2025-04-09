Силы ПВО поразили 19 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ

По данным Министерства обороны РФ, дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 19 украинских БПЛА самолётного типа над территориями Крыма, Брянской, Курской и Калужской областей в период с 20:15 до 21:10 по московскому времени 9 апреля. В частности, девять дронов были сбиты над Брянской областью, шесть — над Калужской, три — над Крымом, и один — над Курской областью.