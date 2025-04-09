Александр Овечкин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
9 апреля, 19:09

Силы ПВО поразили 19 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников на западные и южные регионы страны.

По данным Министерства обороны РФ, дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 19 украинских БПЛА самолётного типа над территориями Крыма, Брянской, Курской и Калужской областей в период с 20:15 до 21:10 по московскому времени 9 апреля. В частности, девять дронов были сбиты над Брянской областью, шесть — над Калужской, три — над Крымом, и один — над Курской областью.

Слюсарь: Силы ПВО уже несколько часов отражают атаку БПЛА на Ростовскую область
Слюсарь: Силы ПВО уже несколько часов отражают атаку БПЛА на Ростовскую область

За последние 24 часа российские системы противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность, нейтрализовав 333 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих украинской армии, в различных областях страны и в зоне проведения специальной военной операции. По информации, предоставленной Министерством обороны России, ранее была успешно отражена атака на военный объект в Оренбургской области, благодаря чему удалось избежать жертв и разрушений.

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Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Николь Вербер
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