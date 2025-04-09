Российские средства ПВО за сутки сбили 333 украинских беспилотника

Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 333 БПЛА ВСУ над регионами страны и в зоне СВО. Об этом проинформировали в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 333 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, в том числе 158 вне зоны специальной военной операции», — говорится в сводке ведомства.