Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
9 апреля, 14:59

Российские средства ПВО за сутки сбили 333 украинских беспилотника

Боевой дрон (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Боевой дрон (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 333 БПЛА ВСУ над регионами страны и в зоне СВО. Об этом проинформировали в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 333 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, в том числе 158 вне зоны специальной военной операции», — говорится в сводке ведомства.

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Ранее сообщалось, что ПВО РФ отразила атаку на военный в Оренбуржье. Силам обороны удалось справиться с налётом противника, не допустив жертв и разрушений на земле.

Юрий Лысенко
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