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Регион
9 апреля, 05:07

Отражена воздушная атака ВСУ на военный аэродром под Оренбургом

ПВО России отразила атаку БПЛА на военный аэродром в Оренбургской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Противовоздушная оборона России отразила атаку БПЛА самолётного типа на военный аэродром в Оренбургской области, сообщает врио губернатора региона Евгений Солнцев. Он призвал земляков не поддаваться панике и подчеркнул, что ситуация под контролем.

«Сегодня силы ПВО РФ отразили атаку БПЛА самолётного типа на военный аэродром в Оренбургской области. Жертв и разрушений нет», — пишет глава региона в своём Телеграм-канале.

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На фоне серии атак украинских беспилотников на российские регионы пять аэропортов временно остановили приём и выпуск самолётов. Ограничения затронули Грозный, Владикавказ, Волгоград, Саратов и Ульяновск. За ночь над субъектами РФ сбито 158 дронов ВСУ.

Андрей Бражников
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