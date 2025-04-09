Отражена воздушная атака ВСУ на военный аэродром под Оренбургом
ПВО России отразила атаку БПЛА на военный аэродром в Оренбургской области
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Противовоздушная оборона России отразила атаку БПЛА самолётного типа на военный аэродром в Оренбургской области, сообщает врио губернатора региона Евгений Солнцев. Он призвал земляков не поддаваться панике и подчеркнул, что ситуация под контролем.
«Сегодня силы ПВО РФ отразили атаку БПЛА самолётного типа на военный аэродром в Оренбургской области. Жертв и разрушений нет», — пишет глава региона в своём Телеграм-канале.
На фоне серии атак украинских беспилотников на российские регионы пять аэропортов временно остановили приём и выпуск самолётов. Ограничения затронули Грозный, Владикавказ, Волгоград, Саратов и Ульяновск. За ночь над субъектами РФ сбито 158 дронов ВСУ.