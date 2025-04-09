ВСУ атаковали станцию трубопровода «Турецкий поток» на Кубани

Восемь дронов ВСУ атаковали компрессорную станцию трубопровода «Турецкий поток» в Краснодарском крае в ночь с 8 на 9 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Станция обеспечивает энергоснабжение экспортного газопровода «Турецкий поток», а её мощность перекачки составляет 31,5 млрд. кубометров газа в год.

«С 23:38 минут 8 апреля до 1:26 9 апреля ВСУ совершена атака с применением 8 БПЛА по компрессорной станции «Кореновская» Кореновского района Краснодарского края», — говорится в публикации.

Российские огневые группы и системы ПВО сбили все беспилотники противника. Станция не пострадала, отметили в ведомстве, назвав случившееся намеренной атакой Киева по международному энергообъекту.

Также в МО РФ отметили, что в 02:30 9 апреля два украинских БПЛА атаковали газораспределительную станцию «Темрюк». Оба аппарата были сбиты на безопасном от объекта расстоянии. В ведомстве добавили, что Киев фактических не соблюдал перемирия в ударах по энергообъектам. Ведомство отмечает, что удары по энергоструктуре РФ происходили почти каждый день.