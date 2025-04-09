Взрыв прогремел у штаб-квартиры ЛДПР в ДНР
Дрон ВСУ подорвал автомобиль у штаб-квартиры ЛДПР в Горловке
У штаб-квартиры ЛДПР в ДНР прогремел взрыв. Обложка © Telegram / ЛДПР
Украинский беспилотник нанёс удар по машине, припаркованной у штаб-квартиры ЛДПР в Горловке в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе самой партии и показали снимок с места ЧП: разбиты стёкла, повреждена входная дверь в здание.
«У штаб-квартиры ЛДПР в ДНР прогремел взрыв. По предварительной информации, припаркованную рядом машину атаковал украинский FPV-дрон. Данных о пострадавших на данный момент нет. Камера наблюдения зафиксировала взрыв у местного отделения ЛДПР в Горловке — взорвался легковой автомобиль», — сказано в тексте.
Ранее сообщалось, что упавший в Аксае Ростовской области украинский беспилотник оперативно обезвредили сапёры. Разрушений на месте падения дрона удалось избежать. Эвакуированные жители вернутся в квартиры после того, как следователи завершат работу.