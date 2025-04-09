Взрыв прогремел у штаб-квартиры ЛДПР в ДНР

Украинский беспилотник нанёс удар по машине, припаркованной у штаб-квартиры ЛДПР в Горловке в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе самой партии и показали снимок с места ЧП: разбиты стёкла, повреждена входная дверь в здание.

«У штаб-квартиры ЛДПР в ДНР прогремел взрыв. По предварительной информации, припаркованную рядом машину атаковал украинский FPV-дрон. Данных о пострадавших на данный момент нет. Камера наблюдения зафиксировала взрыв у местного отделения ЛДПР в Горловке — взорвался легковой автомобиль», — сказано в тексте.