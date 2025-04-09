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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
9 апреля, 09:26

Взрыв прогремел у штаб-квартиры ЛДПР в ДНР

Дрон ВСУ подорвал автомобиль у штаб-квартиры ЛДПР в Горловке

У штаб-квартиры ЛДПР в ДНР прогремел взрыв. Обложка © Telegram / ЛДПР

У штаб-квартиры ЛДПР в ДНР прогремел взрыв. Обложка © Telegram / ЛДПР

Украинский беспилотник нанёс удар по машине, припаркованной у штаб-квартиры ЛДПР в Горловке в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе самой партии и показали снимок с места ЧП: разбиты стёкла, повреждена входная дверь в здание.

«У штаб-квартиры ЛДПР в ДНР прогремел взрыв. По предварительной информации, припаркованную рядом машину атаковал украинский FPV-дрон. Данных о пострадавших на данный момент нет. Камера наблюдения зафиксировала взрыв у местного отделения ЛДПР в Горловке — взорвался легковой автомобиль», — сказано в тексте.

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Ранее сообщалось, что упавший в Аксае Ростовской области украинский беспилотник оперативно обезвредили сапёры. Разрушений на месте падения дрона удалось избежать. Эвакуированные жители вернутся в квартиры после того, как следователи завершат работу.

Татьяна Миссуми
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