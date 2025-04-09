План «Ковёр» объявлен в московском аэропорту Внуково и калужском Грабцево

Временные ограничения введены на работу московского аэропорта Внуково и калужского Грабцево. Воздушные гавани не отправляют и не принимают авиарейсы, сообщила пресс-служба «Росавиации».

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов», — гласит пост.