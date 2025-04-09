План «Ковёр» объявлен в московском аэропорту Внуково и калужском Грабцево
Временные ограничения введены на работу московского аэропорта Внуково и калужского Грабцево. Воздушные гавани не отправляют и не принимают авиарейсы, сообщила пресс-служба «Росавиации».
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов», — гласит пост.
Напомним, что поздним вечером 9 апреля украинские беспилотники атаковали сразу несколько регионов РФ. Меньше чем за час силы ПВО сбили 19 дронов.
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