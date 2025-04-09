Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
9 апреля, 20:07

План «Ковёр» объявлен в московском аэропорту Внуково и калужском Грабцево

Временные ограничения введены на работу московского аэропорта Внуково и калужского Грабцево. Воздушные гавани не отправляют и не принимают авиарейсы, сообщила пресс-служба «Росавиации».

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов», — гласит пост.

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Напомним, что поздним вечером 9 апреля украинские беспилотники атаковали сразу несколько регионов РФ. Меньше чем за час силы ПВО сбили 19 дронов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Илья Пушкарев
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