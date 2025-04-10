«Это ракета?» Появилось «огненное» видео падения сбитого беспилотника в Наро-Фоминске
В Сеть выложили видео падения сбитого украинского дрона в Наро-Фоминске
В сети появились кадры падения сбитого украинского беспилотника в городе Наро-Фоминске Московской области. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.
Работа систем ПВО. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах видно, как горящий дрон стремительно падает вниз. Женщина за кадром предположила, что это была ракета ПВО, однако мужской голос говорит, что в небе заметен уже сбитый БПЛА.
Ранее Life.ru сообщал, что в городе Наро-Фоминске Московской области был сбит украинский дрон. ПВО разобралась с ним около 22:30. От сильного взрыва у припаркованных автомобилей сработала сигнализация.
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