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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 апреля, 06:09

«‎Это ракета?» Появилось «‎огненное» видео падения сбитого беспилотника в Наро-Фоминске

В Сеть выложили видео падения сбитого украинского дрона в Наро-Фоминске

В сети появились кадры падения сбитого украинского беспилотника в городе Наро-Фоминске Московской области. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.

Работа систем ПВО. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах видно, как горящий дрон стремительно падает вниз. Женщина за кадром предположила, что это была ракета ПВО, однако мужской голос говорит, что в небе заметен уже сбитый БПЛА.

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Ранее Life.ru сообщал, что в городе Наро-Фоминске Московской области был сбит украинский дрон. ПВО разобралась с ним около 22:30. От сильного взрыва у припаркованных автомобилей сработала сигнализация.

Обложка ©

Shutterstock/ FOTODOM / WorldStockStudio

Владимир Озеров
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