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Регион
9 апреля, 18:05

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадала жительница Шебекино

Последствия ударов ВСУ по Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия ударов ВСУ по Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В Шебекино от упавших обломков сбитого украинского беспилотника пострадала мирная жительница. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ продолжают совершать атаки по нашему региону. Пострадал мирный житель. Над городом Шебекино системой ПВО был сбит беспилотник. В результате падения его обломков женщина получила баротравму. Она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ, где ей оказали необходимую помощь, лечение продолжит амбулаторно»,написал он.

В городе повреждены шесть частных домов с выбитыми окнами и разрушенными ограждениями, а также два припаркованных автомобиля. Отдельный инцидент привёл к повреждению газовой трубы, однако аварийные службы оперативно устранили утечку.

В сельской местности последствия ударов оказались не менее серьёзными. В селе Двулучное Валуйского округа осколками повреждён легковой автомобиль, а в Цибулевке Ракитянского района пострадали восемь жилых домов — выбиты окна и повреждены кровли. В Борисовском районе беспилотник атаковал предприятие, повредив административное здание, а в Грайворонском округе в результате удара пострадали пять транспортных средств, одно из которых полностью уничтожено. В поселке Красная Яруга зафиксированы повреждения легкового автомобиля и частного дома, а также грузовой «газели». Местные власти продолжают работу по оценке общего ущерба и оказанию помощи пострадавшим.

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Это не первая атака ВСУ по Белгородской области. Сегодня украинские войска уже наносили удары беспилотниками по Красной Яруге — пострадал мирный житель, он скончался от полученных ран до прибытия медиков. В ходе налёта были ранены ещё двое гражданских.

Юрий Лысенко
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