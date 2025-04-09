Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадала жительница Шебекино

В Шебекино от упавших обломков сбитого украинского беспилотника пострадала мирная жительница. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ продолжают совершать атаки по нашему региону. Пострадал мирный житель. Над городом Шебекино системой ПВО был сбит беспилотник. В результате падения его обломков женщина получила баротравму. Она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ, где ей оказали необходимую помощь, лечение продолжит амбулаторно», — написал он.

В городе повреждены шесть частных домов с выбитыми окнами и разрушенными ограждениями, а также два припаркованных автомобиля. Отдельный инцидент привёл к повреждению газовой трубы, однако аварийные службы оперативно устранили утечку.

В сельской местности последствия ударов оказались не менее серьёзными. В селе Двулучное Валуйского округа осколками повреждён легковой автомобиль, а в Цибулевке Ракитянского района пострадали восемь жилых домов — выбиты окна и повреждены кровли. В Борисовском районе беспилотник атаковал предприятие, повредив административное здание, а в Грайворонском округе в результате удара пострадали пять транспортных средств, одно из которых полностью уничтожено. В поселке Красная Яруга зафиксированы повреждения легкового автомобиля и частного дома, а также грузовой «газели». Местные власти продолжают работу по оценке общего ущерба и оказанию помощи пострадавшим.