Советский убийца vs киллер танков: Названо идеальное оружие против дрона-вертолёта ВСУ «Рамзай»

Украинские вооружённые силы начали использовать новые беспилотники вертолётного типа «Рамзай» RZ-500 для ударов по объектам на территории России. Сбивать их следует не очередями из ЗРК, а путём определения конкретной точки, где будет дрон, когда туда долетит снаряд. И для этих целей отлично подходит советская «зушка», заявил в беседе с Life.ru военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его оценке, нам надо исходить из того, что Украина будет применять самые новейшие разработки, которые могут быть поставлены и организованы производством с западными странами. Ключевая проблема заключается в том, что Киев будет масштабировать объёмы поставок и их интенсивность, подчеркнул военный эксперт.

Зачастую решение задач противовоздушной обороны основано на принципах, которые были знакомы нам и раньше. Использование зенитных ракетных комплексов не всегда целесообразно по целому ряду причин. Следует решить главную проблему. У нас есть старая проверенная советская зенитная установка ЗУ-23. Необходимо в ней реализовывать принцип программируемого подрыва снаряда. Так, стрельба будет вестись не просто очередями куда-то, а именно в ту расчётную точку, где беспилотник окажется в момент, когда туда долетит снаряд. Игорь Коротченко Военный аналитик

Таким образом мы сможем решить проблемы защиты таких объектов в глубине территории России, как нефтеперерабатывающие заводы и хранилища ГСМ. Тем более против таких беспилотников вертолётного типа.

«Собственно, [помочь с этим могут] модернизированные, доработанные ЗУ-23, поэтому необходимо принять соответствующее решение», — считает эксперт.

Беспилотники вертолётного типа действуют как вертолёт. Они оснащены соответствующей системой навигации и поражающей частью, добавил Коротченко.