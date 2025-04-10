Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 12:18

Советский убийца vs киллер танков: Названо идеальное оружие против дрона-вертолёта ВСУ «Рамзай»

Эксперт Коротченко счёл ЗУ-23 лучшим оружием против дрона-вертолёта ВСУ «Рамзай»

Беспилотник «Рамзай» RZ-500. Фото © Defense Express

Беспилотник «Рамзай» RZ-500. Фото © Defense Express

Украинские вооружённые силы начали использовать новые беспилотники вертолётного типа «Рамзай» RZ-500 для ударов по объектам на территории России. Сбивать их следует не очередями из ЗРК, а путём определения конкретной точки, где будет дрон, когда туда долетит снаряд. И для этих целей отлично подходит советская «зушка», заявил в беседе с Life.ru военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его оценке, нам надо исходить из того, что Украина будет применять самые новейшие разработки, которые могут быть поставлены и организованы производством с западными странами. Ключевая проблема заключается в том, что Киев будет масштабировать объёмы поставок и их интенсивность, подчеркнул военный эксперт.

Зачастую решение задач противовоздушной обороны основано на принципах, которые были знакомы нам и раньше. Использование зенитных ракетных комплексов не всегда целесообразно по целому ряду причин. Следует решить главную проблему. У нас есть старая проверенная советская зенитная установка ЗУ-23. Необходимо в ней реализовывать принцип программируемого подрыва снаряда. Так, стрельба будет вестись не просто очередями куда-то, а именно в ту расчётную точку, где беспилотник окажется в момент, когда туда долетит снаряд.

Игорь Коротченко

Военный аналитик

Зачастую решение задач противовоздушной обороны основано на принципах, которые были знакомы нам и раньше. Использование зенитных ракетных комплексов не всегда целесообразно по целому ряду причин. Следует решить главную проблему. У нас есть старая проверенная советская зенитная установка ЗУ-23. Необходимо в ней реализовывать принцип программируемого подрыва снаряда. Так, стрельба будет вестись не просто очередями куда-то, а именно в ту расчётную точку, где беспилотник окажется в момент, когда туда долетит снаряд.
Зачастую решение задач противовоздушной обороны основано на принципах, которые были знакомы нам и раньше. Использование зенитных ракетных комплексов не всегда целесообразно по целому ряду причин. Следует решить главную проблему. У нас есть старая проверенная советская зенитная установка ЗУ-23. Необходимо в ней реализовывать принцип программируемого подрыва снаряда. Так, стрельба будет вестись не просто очередями куда-то, а именно в ту расчётную точку, где беспилотник окажется в момент, когда туда долетит снаряд.

Таким образом мы сможем решить проблемы защиты таких объектов в глубине территории России, как нефтеперерабатывающие заводы и хранилища ГСМ. Тем более против таких беспилотников вертолётного типа.

«Собственно, [помочь с этим могут] модернизированные, доработанные ЗУ-23, поэтому необходимо принять соответствующее решение», считает эксперт.

Беспилотники вертолётного типа действуют как вертолёт. Они оснащены соответствующей системой навигации и поражающей частью, добавил Коротченко.

Новая разработка: Путину показали дронопорт для БПЛА вертолётного типа
Новая разработка: Путину показали дронопорт для БПЛА вертолётного типа

Ранее Life.ru показывал видео из Наро-Фоминска, в ходе атаки на который украинские военнослужащие впервые могли использовать беспилотник вертолётного типа «Рамзай» RZ-500. Такие дроны могут преодолевать расстояния до 300 километров и без проблем оставаться на низкой высоте, что и делает их особенно опасными. На Украине их называли «беспилотным киллером танков».

Екатерина Хмелева
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar