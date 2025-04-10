Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 апреля, 16:52

Российские средства ПВО уничтожили 4 украинских БПЛА под Курском и Брянском

Российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Курской и Брянской областями. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

«С 17:00 до 18:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: три — над территорией Курской области и один — над территорией Брянской области», — говорится в публикации ведомства.

Младенец и трое взрослых ранены при подрыве машины дроном ВСУ под Брянском
Младенец и трое взрослых ранены при подрыве машины дроном ВСУ под Брянском

Ранее украинский дрон сбросил взрывчатку на гражданское транспортное средство в Белгородской области. Водитель легкового автомобиля получил серьёзные ранения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Юрий Лысенко
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