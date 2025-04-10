Российские средства ПВО уничтожили 4 украинских БПЛА под Курском и Брянском

Российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Курской и Брянской областями. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

«С 17:00 до 18:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: три — над территорией Курской области и один — над территорией Брянской области», — говорится в публикации ведомства.