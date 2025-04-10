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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 апреля, 13:30

Младенец и трое взрослых ранены при подрыве машины дроном ВСУ под Брянском

ВСУ атаковали дроном машину под Брянском, ранены трое взрослых и грудной ребёнок

Солдаты ВСУ атаковали трассу в Суземском районе в Брянской области, где проезжал гражданский автомобиль, в котором на тот момент находились три взрослых человека и один маленький ребёнок. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Андрей Богомаз.

Украинские боевики использовали дрон-камикадзе, который врезался в машину в селе Новая Погощь. Ранения получили четыре мирных жителя, среди которых был полугодовалый ребёнок.

«Все они оперативно доставлены в районную больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — пообещал глава области.

Дрон-камикадзе ВСУ убил мирного жителя в Брянской области
Дрон-камикадзе ВСУ убил мирного жителя в Брянской области

Кроме того, вчера украинские Вооружённые силы вновь атаковали город Шебекино в Белгородской области беспилотниками. Повреждения получили шесть частых домов, пострадала одна мирная жительница. Она получила баротравму.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / knyazevfoto

Владимир Озеров
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