Младенец и трое взрослых ранены при подрыве машины дроном ВСУ под Брянском

Солдаты ВСУ атаковали трассу в Суземском районе в Брянской области, где проезжал гражданский автомобиль, в котором на тот момент находились три взрослых человека и один маленький ребёнок. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Андрей Богомаз.

Украинские боевики использовали дрон-камикадзе, который врезался в машину в селе Новая Погощь. Ранения получили четыре мирных жителя, среди которых был полугодовалый ребёнок.

«Все они оперативно доставлены в районную больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — пообещал глава области.