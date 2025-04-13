Бывший разведчик Александр Артамонов предложил комплекс мер по противодействию украинским беспилотникам, основанный на сочетании оперативных, технологических и территориальных решений. По его мнению, ключевая задача — сделать атаки дронов экономически невыгодными для противника за счёт точечного воздействия на центры принятия решений и активизации контртеррористических операций, аналогичных тем, что применялись во время чеченских кампаний.

Важнейшим направлением Артамонов называет технологическое развитие, включающее ускоренную разработку современных систем противодействия БПЛА — от радиоэлектронной борьбы до лазерных комплексов. Параллельно с этим должно наращиваться собственное производство ударных и разведывательных дронов.

Территориальный аспект предполагает создание буферной зоны путём отодвигания линии фронта для сокращения радиуса действия украинских беспилотников, а также передислокацию стратегических предприятий вглубь страны. Эксперт проводит исторические параллели с мерами безопасности времён Великой Отечественной войны, подчёркивая, что в современных условиях требуются столь же прагматичные и системные решения без расчёта на «волшебные» технологии.

«Это то, что мы делали во время Великой Отечественной войны. Ничего другого здесь не придумаешь. Как говорится, Гарри Поттер здесь ни при чём, волшебной палочки нет», — резюмировал он в беседе с «Царьградом».