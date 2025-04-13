Западные СМИ показали видео прорыва российских «Гераней» сквозь ПВО в Киеве

Агентство Reuters опубликовало видео ночного удара российских беспилотников по военным объектам в Киеве. На кадрах запечатлены попытки сил ПВО Украины сбить дроны.

По данным журналистов, в результате ударов начались мощные пожары в Святошинском районе. Их не могли потушить несколько часов.