Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 04:55

Западные СМИ показали видео прорыва российских «Гераней» сквозь ПВО в Киеве

Reuters опубликовало видео ночного удара российских БПЛА по Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Агентство Reuters опубликовало видео ночного удара российских беспилотников по военным объектам в Киеве. На кадрах запечатлены попытки сил ПВО Украины сбить дроны.

По данным журналистов, в результате ударов начались мощные пожары в Святошинском районе. Их не могли потушить несколько часов.

«Это серьёзно»: Названы последствия удара по заводу «Антонов» в Киеве для ВСУ
«Это серьёзно»: Названы последствия удара по заводу «Антонов» в Киеве для ВСУ

Ранее сообщалось, что российские войска атаковали объекты в Киеве, применив беспилотники «Герань», которые поразили стратегические цели противника. Среди объектов — завод «Антонов» (известный как «Авиант») и здание, где ранее располагался НИИ электромеханических приборов.

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar