Западные СМИ показали видео прорыва российских «Гераней» сквозь ПВО в Киеве
Reuters опубликовало видео ночного удара российских БПЛА по Киеву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Агентство Reuters опубликовало видео ночного удара российских беспилотников по военным объектам в Киеве. На кадрах запечатлены попытки сил ПВО Украины сбить дроны.
По данным журналистов, в результате ударов начались мощные пожары в Святошинском районе. Их не могли потушить несколько часов.
Ранее сообщалось, что российские войска атаковали объекты в Киеве, применив беспилотники «Герань», которые поразили стратегические цели противника. Среди объектов — завод «Антонов» (известный как «Авиант») и здание, где ранее располагался НИИ электромеханических приборов.