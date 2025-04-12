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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 апреля, 08:10

Российские «Герани» поразили завод «Антонов» в Киеве

Военкор Лисицын: Российская армия поразила завод «Антонов» в Киеве

Российская армия поразила завод «Антонов» в Киеве. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российская армия поразила завод «Антонов» в Киеве. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российские войска атаковали объекты в Киеве, применив беспилотники «Герань», которые поразили стратегические цели противника. Среди пострадавших объектов — завод «Антонов» (известный как «Авиант») и здание, где ранее располагался НИИ электромеханических приборов.

Военкор Евгений Лисицын в своём телеграм-канале рассказал, что данные об ударах подтверждаются спутниковыми снимками NASA, зафиксировавшими возгорания именно в этих точках. Он уточнил, что «Антонов», входящий в структуру «Укроборонпрома», ещё с прошлого года активно занимается выпуском дронов.

По словам эксперта, сейчас в Киеве полыхает одно из ключевых производств, обеспечивающих украинскую армию беспилотниками.

Российская авиация уничтожила военный аэродром ВСУ
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Напомним, что за минувшую неделю Армия России нанесла восемь групповых ударов с применением высокоточного оружия дальнего действия и беспилотников по объектам ВСУ и ВПК Украины. Все цели были успешно поражены.

Оксана Попова
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