Российские «Герани» поразили завод «Антонов» в Киеве

Российские войска атаковали объекты в Киеве, применив беспилотники «Герань», которые поразили стратегические цели противника. Среди пострадавших объектов — завод «Антонов» (известный как «Авиант») и здание, где ранее располагался НИИ электромеханических приборов.

Военкор Евгений Лисицын в своём телеграм-канале рассказал, что данные об ударах подтверждаются спутниковыми снимками NASA, зафиксировавшими возгорания именно в этих точках. Он уточнил, что «Антонов», входящий в структуру «Укроборонпрома», ещё с прошлого года активно занимается выпуском дронов.

По словам эксперта, сейчас в Киеве полыхает одно из ключевых производств, обеспечивающих украинскую армию беспилотниками.