Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 апреля, 11:23

За неделю Армия России нанесла 8 групповых ударов по объектам ВСУ

За минувшую неделю Армия России нанесла восемь групповых ударов с применением высокоточного оружия дальнего действия и беспилотников по объектам ВСУ и ВПК Украины. Об этом проинформировали в пресс-службе Минобороны РФ.

«С 5 по 11 апреля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в публикации ведомства.

Целями атаки стали цеха сборки и склады хранения ударных БПЛА ВС Украины и места хранения боеприпасов. Также удары наносились по пунктам временной дислокации личного состава противника и иностранных наёмных бойцов.

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Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ совершили пять атак по энергообъектам РФ за минувшие сутки. В частности, ударам подверглась энергетическая инфраструктура в ЛНР, Брянской, Курской и Запорожской областях.

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Минобороны России

Юрий Лысенко
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