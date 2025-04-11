За неделю Армия России нанесла 8 групповых ударов по объектам ВСУ

За минувшую неделю Армия России нанесла восемь групповых ударов с применением высокоточного оружия дальнего действия и беспилотников по объектам ВСУ и ВПК Украины. Об этом проинформировали в пресс-службе Минобороны РФ.

«С 5 по 11 апреля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в публикации ведомства.

Целями атаки стали цеха сборки и склады хранения ударных БПЛА ВС Украины и места хранения боеприпасов. Также удары наносились по пунктам временной дислокации личного состава противника и иностранных наёмных бойцов.