Минобороны: ВСУ за сутки 5 раз атаковали объекты российской энергетики

За последние сутки украинские силы осуществили пять ударов по российским энергетическим объектам, сообщили в Минобороны России. Уточняется, что атакам со стороны ВСУ подверглись инфраструктурные объекты в Брянской, Курской и Запорожской областях, а также в Луганской Народной Республике.