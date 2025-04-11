Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 апреля, 09:47

Минобороны: ВСУ за сутки 5 раз атаковали объекты российской энергетики

За последние сутки украинские силы осуществили пять ударов по российским энергетическим объектам, сообщили в Минобороны России. Уточняется, что атакам со стороны ВСУ подверглись инфраструктурные объекты в Брянской, Курской и Запорожской областях, а также в Луганской Народной Республике.

«Киевский режим в нарушение российско-американских договорённостей о прекращении с 18 марта т.г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ совершили пять атак на объекты российской энергетики», — говорится в сообщении ведомства.

ВСУ за два дня 11 раз атаковали российские объекты энергетики
ВСУ за два дня 11 раз атаковали российские объекты энергетики

Напомним, президент России Владимир Путин одобрил инициативу по 30-дневной взаимной паузе в атаках по объектам энергетики. Однако Киев «забил» на договорённости и продолжал наносить удары по энергообъектам в России. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что все факты атак подтверждают невозможность достижения каких-либо соглашений с нынешними властями Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alones

Александра Мышляева
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