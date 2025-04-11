Минобороны: ВСУ за сутки 5 раз атаковали объекты российской энергетики
За последние сутки украинские силы осуществили пять ударов по российским энергетическим объектам, сообщили в Минобороны России. Уточняется, что атакам со стороны ВСУ подверглись инфраструктурные объекты в Брянской, Курской и Запорожской областях, а также в Луганской Народной Республике.
«Киевский режим в нарушение российско-американских договорённостей о прекращении с 18 марта т.г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ совершили пять атак на объекты российской энергетики», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, президент России Владимир Путин одобрил инициативу по 30-дневной взаимной паузе в атаках по объектам энергетики. Однако Киев «забил» на договорённости и продолжал наносить удары по энергообъектам в России. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что все факты атак подтверждают невозможность достижения каких-либо соглашений с нынешними властями Украины.
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