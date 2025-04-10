ВСУ за два дня 11 раз атаковали российские объекты энергетики
Минобороны: ВСУ с 9 по 10 апреля нанесли 11 ударов по энергообъектам России
За последние сутки зафиксированы многочисленные атаки на энергетическую инфраструктуру России. Согласно оперативным данным, украинские вооружённые формирования осуществили 11 ударов по объектам энергоснабжения в различных регионах, несмотря на достигнутые ранее договорённости о прекращении подобных действий, сообщили в Минобороны РФ.
В Луганской Народной Республике 9 апреля произошли два инцидента: в ночное время был повреждён участок высоковольтной линии электропередачи, что привело к отключению Стахановского завода ферросплавов, а днём пострадала подстанция в Антраците. В Донецкой Народной Республике 9 апреля зафиксирован сброс боеприпаса на энергообъект в Горловке, говорится в сводке ведомства.
Значительные повреждения 9 апреля получили энергетические объекты в Запорожской и Херсонской областях. В последнем случае без электроснабжения остались около 5 тысяч жителей шести населённых пунктов Голопристанского района. В Курской области в результате обстрела в тот же день пострадала линия электропередачи, без электричества остались более 600 потребителей Большесолдатского района.
Брянская область 9 апреля подверглась двум атакам: повреждены трансформаторные подстанции в Страчево и Светово, что привело к отключениям электроэнергии в Севском районе. В Белгородской области зафиксированы повреждения газопровода в Шебекино 9 апреля и подстанции в Грайвороне 10 апреля. В Краснодарском крае 9 апреля атака на линию электропередачи привела к её отключению.
Напомним, президент России Владимир Путин одобрил инициативу по 30-дневной взаимной паузе в атаках по объектам энергетики. Впрочем, с того момента не прошло ни дня, чтобы Киев не наносил удары по энергообъектам на российской территории. Так, о налёте БПЛА ВСУ, который привёл к отключению подстанции в Голопристанском районе Херсонской области, ранее сообщал глава региона Владимир Сальдо.
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