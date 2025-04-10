ВСУ за два дня 11 раз атаковали российские объекты энергетики

За последние сутки зафиксированы многочисленные атаки на энергетическую инфраструктуру России. Согласно оперативным данным, украинские вооружённые формирования осуществили 11 ударов по объектам энергоснабжения в различных регионах, несмотря на достигнутые ранее договорённости о прекращении подобных действий, сообщили в Минобороны РФ.

В Луганской Народной Республике 9 апреля произошли два инцидента: в ночное время был повреждён участок высоковольтной линии электропередачи, что привело к отключению Стахановского завода ферросплавов, а днём пострадала подстанция в Антраците. В Донецкой Народной Республике 9 апреля зафиксирован сброс боеприпаса на энергообъект в Горловке, говорится в сводке ведомства.

Значительные повреждения 9 апреля получили энергетические объекты в Запорожской и Херсонской областях. В последнем случае без электроснабжения остались около 5 тысяч жителей шести населённых пунктов Голопристанского района. В Курской области в результате обстрела в тот же день пострадала линия электропередачи, без электричества остались более 600 потребителей Большесолдатского района.