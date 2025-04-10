Тысячи жителей Херсонщины остались без света из-за удара ВСУ в электроподстанцию

Украинские военнослужащие продолжают наносить удары энергоинфраструктуре России, несмотря на достигнутые договорённости о 30-дневном прекращении огня. В Херсонской области сразу несколько таких целей оказались под обстрелами ВСУ. Об этом рассказал в соцсети губернатор региона Владимир Сальдо.

ВСУ продолжают бить по объектам РФ. Видео © VK / Владимир Сальдо

«В Алёшках доставлен в местную больницу контуженный в ходе утреннего обстрела 56-летний мужчина. В городе повреждено админздание Херсонгаза — осколками выбиты оконные стёкла, посечён фасад. В Новой Каховке враг атаковал дронами строения городской администрации и расположенной рядом станции юных техников — в последнем возник пожар», — поделился чиновник.