Тысячи жителей Херсонщины остались без света из-за удара ВСУ в электроподстанцию
ВСУ продолжают бить по объектам РФ. Обложка © VK / Владимир Сальдо
Украинские военнослужащие продолжают наносить удары энергоинфраструктуре России, несмотря на достигнутые договорённости о 30-дневном прекращении огня. В Херсонской области сразу несколько таких целей оказались под обстрелами ВСУ. Об этом рассказал в соцсети губернатор региона Владимир Сальдо.
ВСУ продолжают бить по объектам РФ. Видео © VK / Владимир Сальдо
«В Алёшках доставлен в местную больницу контуженный в ходе утреннего обстрела 56-летний мужчина. В городе повреждено админздание Херсонгаза — осколками выбиты оконные стёкла, посечён фасад. В Новой Каховке враг атаковал дронами строения городской администрации и расположенной рядом станции юных техников — в последнем возник пожар», — поделился чиновник.
В Голопристанском округе из-за атаки БПЛА произошло отключение электроподстанции, без света остались пять тысяч человек в пяти сёлах. Также украинские военные обстреляли Голую Пристань, Каховку, Горностаевку, Бехтеры, Каиры, Нижний Рогачик, Чулаковку.
Ранее в Минобороны России напомнили, что украинская сторона ни на один день не прекращала наносить удары по российской энергоинфраструктуре, несмотря на договорённости, достигнутые на переговорах с США. К слову, 18 марта президент России Владимир Путин одобрил предложение США о начале 30-дневного перемирия с Киевом, которое касалось атак на объекты энергетики.