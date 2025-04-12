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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 апреля, 14:53

«Это серьёзно»: Названы последствия удара по заводу «Антонов» в Киеве для ВСУ

Эксперт Дандыкин назвал удар по заводу «Антонов» в Киеве чувствительным для ВСУ

Взрыв на заводе. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Взрыв на заводе. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Атака российских «Гераней» по заводу «Антонов» в Киеве серьёзно пошатнула положение ВСУ. Об этом рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«В советское время это было крупнейшее авиационное предприятие, в том числе и производились самые большие самолёты. Сейчас я так понимаю, что оно связано с беспилотниками. Мощности позволяют. Поэтому это серьёзно», — рассказал Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».

Он назвал данную атаку крайне чувствительной для ВСУ, поскольку киевский завод является одним из важнейших предприятий страны.

В Сети появилась спутниковая схема удара по заводу «Антонов» в Киеве
В Сети появилась спутниковая схема удара по заводу «Антонов» в Киеве

Ранее стало известно, что российские войска атаковали объекты в Киеве, применив беспилотники «Герань», которые поразили стратегические цели противника. Среди пострадавших объектов — завод «Антонов» (известный как «Авиант») и здание, где ранее располагался НИИ электромеханических приборов.

Мария Любицкая
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