«Это серьёзно»: Названы последствия удара по заводу «Антонов» в Киеве для ВСУ
Эксперт Дандыкин назвал удар по заводу «Антонов» в Киеве чувствительным для ВСУ
Взрыв на заводе. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Атака российских «Гераней» по заводу «Антонов» в Киеве серьёзно пошатнула положение ВСУ. Об этом рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«В советское время это было крупнейшее авиационное предприятие, в том числе и производились самые большие самолёты. Сейчас я так понимаю, что оно связано с беспилотниками. Мощности позволяют. Поэтому это серьёзно», — рассказал Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».
Он назвал данную атаку крайне чувствительной для ВСУ, поскольку киевский завод является одним из важнейших предприятий страны.
Ранее стало известно, что российские войска атаковали объекты в Киеве, применив беспилотники «Герань», которые поразили стратегические цели противника. Среди пострадавших объектов — завод «Антонов» (известный как «Авиант») и здание, где ранее располагался НИИ электромеханических приборов.