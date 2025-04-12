«Это серьёзно»: Названы последствия удара по заводу «Антонов» в Киеве для ВСУ

«В советское время это было крупнейшее авиационное предприятие, в том числе и производились самые большие самолёты. Сейчас я так понимаю, что оно связано с беспилотниками. Мощности позволяют. Поэтому это серьёзно», — рассказал Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».