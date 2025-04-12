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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 апреля, 10:31

В Сети появилась спутниковая схема удара по заводу «Антонов» в Киеве

В Сети появилась спутниковая схема удара по заводу «Антонов» в Киеве. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Сети появилась спутниковая схема удара по заводу «Антонов» в Киеве. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Сети распространились спутниковые снимки NASA, на которых показана схема удара ВС России по авиационному заводу «Антонов» в Святошинском районе Киева. Там указаны объекты, которые, предположительно, российская армия поразила в ходе атаки.

Спутниковая схема удара по заводу «Антонов». Фото © Соцсети

Спутниковая схема удара по заводу «Антонов». Фото © Соцсети

Удар по заводу подтвердили в укранской госслужбе. На складах «Антонова» начались пожары площадью 1 тысяча и 1,5 тысячи кв. метров. На данный момент продолжается ликвидация огня. Жителей района призвали не открывать окна из-за дыма.

Напомним, что сегодня ВС России при помощи беспилотников «Герань» поразили завод «Антонов» (известный как «Авиант») и здание, где ранее располагался НИИ электромеханических приборов. Поражённый завод входил в структуру «Укроборонпрома», ещё с прошлого года он активно занимается выпуском дронов.

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Полина Никифорова
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