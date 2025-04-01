Бизнес режиссёра Никиты Михалкова нарастил прибыль почти на 20 миллионов рублей

Режиссёр Никита Михалков проявил себя не только в киноиндустрии, но и в бизнесе, добившись впечатляющих результатов. Как сообщает телеграм-канал «Звездач», выручка его компании,ООО «Бесогон» по итогам 2024 года удвоилась.

Согласно информации канала, в этом году доходы компании составили 89 миллионов рублей, что на 26 миллионов больше по сравнению с 2023 годом, когда выручка составила 63 миллиона рублей.

Кроме того, чистая прибыль компании также значительно возросла. В прошлом году Михалкову удалось заработать 47 миллионов рублей, несмотря на блокировку канала «Бесогон» на YouTube, что на 20 миллионов превышает результаты предыдущего периода.