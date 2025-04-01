Бизнес режиссёра Никиты Михалкова нарастил прибыль почти на 20 миллионов рублей
Режиссёр Никита Михалков проявил себя не только в киноиндустрии, но и в бизнесе. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Режиссёр Никита Михалков проявил себя не только в киноиндустрии, но и в бизнесе, добившись впечатляющих результатов. Как сообщает телеграм-канал «Звездач», выручка его компании,ООО «Бесогон» по итогам 2024 года удвоилась.
Согласно информации канала, в этом году доходы компании составили 89 миллионов рублей, что на 26 миллионов больше по сравнению с 2023 годом, когда выручка составила 63 миллиона рублей.
Кроме того, чистая прибыль компании также значительно возросла. В прошлом году Михалкову удалось заработать 47 миллионов рублей, несмотря на блокировку канала «Бесогон» на YouTube, что на 20 миллионов превышает результаты предыдущего периода.
Ранее Никита Михалков выступил против возвращения беглых отечественных артистов в Россию. Кроме того, звёздных релокантов необходимо лишить госнаград, так как они не имеют для уехавших никакого значения, заявил режиссёр.