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26 марта, 05:06

Никита Михалков призвал навсегда «закрыть двери» для покинувших Россию артистов

Никита Михалков выступил против возвращения беглых отечественных артистов в Россию. Кроме того, звёздных релокантов необходимо лишить госнаград, так как они не имеют для уехавших никакого значения, заявил режиссёр газете «Известия».

«Ждать, пока тут всё уладится, и приезжать обратно, и тогда эта награда будет здесь работать на тебя — это плохо», — возмутился Михалков.

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Ранее народный артист России Владимир Девятов заявил, что уехавшим артистам нужно покаяться, если они хотят вернуться. Впрочем, добавил певец, пока он не видит у релокантов такого желания.

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Антон Голыбин
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