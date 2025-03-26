Никита Михалков призвал навсегда «закрыть двери» для покинувших Россию артистов
Никита Михалков выступил против возвращения беглых отечественных артистов в Россию. Кроме того, звёздных релокантов необходимо лишить госнаград, так как они не имеют для уехавших никакого значения, заявил режиссёр газете «Известия».
«Ждать, пока тут всё уладится, и приезжать обратно, и тогда эта награда будет здесь работать на тебя — это плохо», — возмутился Михалков.
Ранее народный артист России Владимир Девятов заявил, что уехавшим артистам нужно покаяться, если они хотят вернуться. Впрочем, добавил певец, пока он не видит у релокантов такого желания.
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