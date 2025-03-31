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31 марта, 11:49

Писатель Дмитрий Быков* закрыл бизнес в России

Дмитрий Быков. Фото © ТАСС / Алексей Смышляев

Дмитрий Быков. Фото © ТАСС / Алексей Смышляев

Писатель Дмитрий Быков* закрыл свой бизнес в России. Это следует из данных сервиса проверки контрагентов и клиентов «Контур.Фокус».

«Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения - 29.03.2025», — уточняет сервис.

Предприятие Быкова* было зарегистрировано в ноябре 2018 года. Основной вид деятельности ИП был связан с областью исполнительского искусства.

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Ранее писатель получил штраф на 10 тысяч за участие в нежелательной международной организации. Причиной штрафа является интервью, которое Быков* дал «Новой газете Европа»**. Издание было признано Генпрокуратурой РФ нежелательным летом 2023 года.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

** Признана нежелательной в России.

Алена Пенчугина
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