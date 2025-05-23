Не красотой и молодостью: 19-летняя невеста Лепса раскрыла, чем влюбила в себя певца

Невеста певца Григория Лепса рассказала, что именно привлекло её жениха. По словам Авроры Кибы, люди тянутся к ней из-за харизмы. Об этом девушка заявила в своём блоге, опубликовав юмористический ролик.

Ролик, опубликованный Авророй Кибой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avrorakiba

После начала отношений с Григорием Лепсом 19-летняя Аврора активно ведёт свой личный блог. На её странице часто можно увидеть юмористические видео, посвящённые отношениям со знаменитым певцом. В новом ролике Киба в шутку отметила, что покорила 62-летнего артиста не своей красотой или умом, а именно «большой харизмой».

«Я, которая в любой непонятной ситуации, — харизма», — отметила Аврора.