Не красотой и молодостью: 19-летняя невеста Лепса раскрыла, чем влюбила в себя певца
19-летняя невеста Григория Лепса рассказала, что покорила певца большой харизмой
Григорий Лепс с невестой Авророй Кибой. Обложка © ТАСС / Владимир Андреев
Невеста певца Григория Лепса рассказала, что именно привлекло её жениха. По словам Авроры Кибы, люди тянутся к ней из-за харизмы. Об этом девушка заявила в своём блоге, опубликовав юмористический ролик.
Ролик, опубликованный Авророй Кибой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avrorakiba
После начала отношений с Григорием Лепсом 19-летняя Аврора активно ведёт свой личный блог. На её странице часто можно увидеть юмористические видео, посвящённые отношениям со знаменитым певцом. В новом ролике Киба в шутку отметила, что покорила 62-летнего артиста не своей красотой или умом, а именно «большой харизмой».
«Я, которая в любой непонятной ситуации, — харизма», — отметила Аврора.
Ранее сообщалось, что свадьба Григория Лепса и Авроры Кибы откладывается. Изначально запланированное на лето торжество, по слухам, пришлось перенести из-за финансовых трудностей артиста. По некоторым данным, Лепс взял крупный кредит в размере 300 миллионов рублей на открытие нового элитного бара, из-за чего в настоящее время средств на проведение свадебного торжества нет. Возлюбленная певца подтвердила, что подготовка к свадьбе не ведётся.