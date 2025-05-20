«Разный менталитет»: Психолог отметила кризис в отношениях Лепса и его юной невесты
Психолог Абравитова: У Лепса и Авроры Кибы есть проблемы в отношениях
Григорий Лепс и Аврора Киба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps
У певца Григория Лепса и его возлюбленной Авроры Кибы наблюдаются проблемы в отношениях. Об этом сообщила клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с Пятым каналом.
Психолог объяснила проблемы в отношениях Григория Лепса и Авроры Кибы. Видео © Пятый канал
Психолог указала на некоторые проблемы в паре. Например, на днях появились сообщения, что свадьба Лепса и Кибы была перенесена, также стало известно о якобы финансовых проблемах артиста.
«Я думаю, что дыма без огня не бывает. Поэтому, скорее всего, там присутствуют психологические проблемы, и это совершенно естественно, потому что люди разных поколений несут в себе заряд разного менталитета», — подчеркнула эксперт.
Абравитова добавила, что на первых порах между Лепсом и Кибой была сильная страсть, эмоции, завышенные ожидания. Их отношения казались яркими и гармоничными. Тем не менее возлюбленные стали узнавать друг друга ближе и открываться с разных сторон — не всегда приятных. По словам специалиста, такие конфликты не являются редкостью. Психолог отметила, что пиар никогда не помешает самой звезде или его партнёрше.
Напомним, ранее стало известно, что свадьба Лепса и Кибы откладывается. Изначально планировавшееся летом торжество якобы пришлось перенести из-за финансовых затруднений артиста. Как стало известно, Лепс взял крупный кредит в размере 300 миллионов рублей для финансирования нового бизнес-проекта. По словам коллег, все средства были направлены на открытие нового элитного бара, поэтому денег на свадьбу сейчас нет. Сама возлюбленная певца подтвердила, что подготовка к бракосочетанию не ведётся.