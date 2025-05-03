Оказалась не по карману: Лепс отложил свадьбу с 19-летней невестой из-за долгов

Свадьба Григория Лепса и его 19-летней невесты откладывается. Изначально планировавшееся летом торжество пришлось перенести из-за финансовых затруднений певца, сообщает kp.ru.

Источники из окружения Лепса утверждают, что организация свадьбы требует значительных финансовых вложений, которыми артист на данный момент не располагает. Как стало известно, артист взял крупный кредит в размере 300 миллионов рублей для финансирования нового бизнес-проекта. По словам коллег, все средства были направлены на открытие нового элитного бара.

«У Гриши сейчас нет денег на свадьбу, которую хочет Аврора. Он весь в кредитах», — рассказали коллеги артиста.

Аврора тоже приостановила подготовку к свадьбе, сославшись на независящие от них обстоятельства. Сейчас девушка проходит обучение в Лондонском колледже моды и планирует вернуться в Москву в июне.

Несмотря на это, Лепс уже познакомил свою молодую избранницу со старшей дочерью Ингой. 39-летняя Инга поддерживает Аврору и активно взаимодействует с ней в социальных сетях. Лепс надеется, что и его младшие дети в будущем примут его выбор.