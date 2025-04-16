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16 апреля, 10:01

19-летняя возлюбленная Лепса опубликовала фото в платье с прозрачным кружевом

Аврора Киба. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ avrorakiba

Аврора Киба. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ avrorakiba

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба появилась на мероприятии в платье с прозрачным кружевом. Она поделилась фотографиями и видео в своих социальных сетях.

19-летняя Аврора была одета в красное платье с открытыми плечами и кружевными вставками. К своему образу она добавила меховую накидку, серьги, колье, кольцо и бордовый кожаный клатч. Она подчеркнула глаза чёрной подводкой, добавила блеск для губ и собрала волосы в аккуратный гладкий пучок.

Лепс вышел в свет с 19-летней возлюбленной Авророй Кибой
Лепс вышел в свет с 19-летней возлюбленной Авророй Кибой

Как рассказывал Life.ru, прошлым летом Лепс собирался жениться на Авроре. Он также заявил о намерении завести с ней детей. 62-летний певец отмечал, что его возраст помогает ему быть верным своей 19-летней подруге. Юная невеста и сама не против детей от своего «немолодого» человека.

Александра Мышляева
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