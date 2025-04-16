19-летняя возлюбленная Лепса опубликовала фото в платье с прозрачным кружевом

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба появилась на мероприятии в платье с прозрачным кружевом. Она поделилась фотографиями и видео в своих социальных сетях.

19-летняя Аврора была одета в красное платье с открытыми плечами и кружевными вставками. К своему образу она добавила меховую накидку, серьги, колье, кольцо и бордовый кожаный клатч. Она подчеркнула глаза чёрной подводкой, добавила блеск для губ и собрала волосы в аккуратный гладкий пучок.