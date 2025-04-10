Лепс вышел в свет с 19-летней возлюбленной Авророй Кибой

Григорий Лепс появился на премии Жара Music Awards вместе с 19-летней девушкой Авророй. Это первое совместное появление пары на публике за долгое время. Они проигнорировали вопросы журналистов и вскоре покинули красную дорожку под руку.

Лепс вышел в свет с 19-летней Авророй. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / peopletalkru

Как сообщал Life.ru, прошлым летом Лепс собирался жениться на Авроре. Он также заявил о намерении завести с ней детей. 62-летний певец отмечал, что его возраст помогает ему быть верным своей 19-летней невесте.