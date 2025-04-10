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10 апреля, 19:45

Лепс вышел в свет с 19-летней возлюбленной Авророй Кибой

Григорий Лепс появился на премии Жара Music Awards вместе с 19-летней девушкой Авророй. Это первое совместное появление пары на публике за долгое время. Они проигнорировали вопросы журналистов и вскоре покинули красную дорожку под руку.

Лепс вышел в свет с 19-летней Авророй. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / peopletalkru

Как сообщал Life.ru, прошлым летом Лепс собирался жениться на Авроре. Он также заявил о намерении завести с ней детей. 62-летний певец отмечал, что его возраст помогает ему быть верным своей 19-летней невесте.

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Кстати, в феврале Аврора Киба сообщила о желании стать мамой. Она написала об этом в социальных сетях. Девушка опубликовала видео с праздничного ужина в честь своего дня рождения. Зажигая свечи на торте, Киба загадала внука для своей мамы.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / peopletalkru

Лия Мурадьян
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