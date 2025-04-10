Юра Борисов подписал контракт с американским агентством United Talent Agency
Юра Борисов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Российский актёр Юра Борисов подписал контракт с американским агентством United Talent Agency (UTA). Организация будет представлять его во всех сферах, пишет издание Variety.
UTA работает со многими известными голливудскими актёрами: Харрисоном Фордом, Брук Шилдс, Тимоти Шаламе, Майклом Джеем Фоксом и другими. В материале сказано, что Борисова продолжат представлять компании ColorCreative, Gang, Tyre, Ramer, Brown & Passman и Sunshine Sachs Morgan & Lylis.
Ранее Life.ru рассказывал, что Юра Борисов был номинирован на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора», но не получил престижную награду — она досталась Кирану Калкину за работу в ленте «Настоящая боль». Зато вскоре он получил российскую кинопремию «Ника» за лучшую мужскую роль в картине «Кончится лето».