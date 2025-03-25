Обнаружена новая схема мошенничества с использованием образа Юры Борисова

Мошенники использовали образ актёра Юры Борисова для продвижения своих игр в социальных сетях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно информации агентства, компания F6, ведущий разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, впервые зафиксировала использование образа Борисова в рекламе мошенников. Речь идёт об экономической игре MeowCraft и игре-кликере «Наш слон» в Telegram, которые якобы позволяют зарабатывать виртуальную валюту. Разработчики обещают перевести эти средства в реальные рубли, однако при попытке вывести деньги пользователю приходит сообщение об ошибке и предложение купить «недостающую» криптовалюту в виртуальном обменнике, в результате чего он теряет все вложенные средства.

Для продвижения своих игр мошенники используют кликбейтные фразы и, помимо Юры Борисова, упоминают таких актёров, как Никита Кологривый, Анна Хилькевич, Киану Ривз, а также блогера Карину Кросс. Специалисты рекомендуют не доверять розыгрышам и бесплатным раздачам, а также советуют внимательно изучать отзывы и помнить, что использование образа человека в рекламе не гарантирует достоверность информации.