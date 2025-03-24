Актёр Юра Борисов получил премию «Ника» за роль в фильме «Кончится лето»

На торжественной церемонии в театре «Маска» Борисов признался, что сильно волновался перед получением награды, и принял решение передать статуэтку супруге Анне Шевчук.

Ранее Life.ru сообщал о другом значимом событии церемонии: народный артист России, выдающийся композитор Александр Зацепин удостоился премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство». 99-летний маэстро с юмором отметил, что для полного счастья ему не хватает всего одного года.