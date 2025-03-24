Актёр Юра Борисов получил премию «Ника» за роль в фильме «Кончится лето»
Актёр Юра Борисов получил премию «Ника» . Обложка © Life.ru
Актёр Юра Борисов стал обладателем национальной кинопремии «Ника» в номинации «Лучшая мужская роль» в фильме «Кончится лето».
На торжественной церемонии в театре «Маска» Борисов признался, что сильно волновался перед получением награды, и принял решение передать статуэтку супруге Анне Шевчук.
Ранее Life.ru сообщал о другом значимом событии церемонии: народный артист России, выдающийся композитор Александр Зацепин удостоился премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство». 99-летний маэстро с юмором отметил, что для полного счастья ему не хватает всего одного года.