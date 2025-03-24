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24 марта, 20:38

Актёр Юра Борисов получил премию «Ника» за роль в фильме «Кончится лето»

Актёр Юра Борисов получил премию «Ника» . Обложка © Life.ru

Актёр Юра Борисов получил премию «Ника» . Обложка © Life.ru

Актёр Юра Борисов стал обладателем национальной кинопремии «Ника» в номинации «Лучшая мужская роль» в фильме «Кончится лето».

На торжественной церемонии в театре «Маска» Борисов признался, что сильно волновался перед получением награды, и принял решение передать статуэтку супруге Анне Шевчук.

Мадянов посмертно награждён премией «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана
Мадянов посмертно награждён премией «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана

Ранее Life.ru сообщал о другом значимом событии церемонии: народный артист России, выдающийся композитор Александр Зацепин удостоился премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство». 99-летний маэстро с юмором отметил, что для полного счастья ему не хватает всего одного года.

Артём Гапоненко
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