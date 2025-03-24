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24 марта, 20:23

Мадянов посмертно награждён премией «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана

Роман Мадянов в фильме «Любовь советского союза», 2024. Режиссёры Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дмитрий Иосифов. Обложка © kino-teatr.ru

Роман Мадянов в фильме «Любовь советского союза», 2024. Режиссёры Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дмитрий Иосифов. Обложка © kino-teatr.ru

Роман Мадянов посмертно удостоен премии «Ника» за «Лучшую мужскую роль второго плана» в фильме «Любовь советского союза». Награду со сцены театра «Маска» принимал его сын Роман, сообщает корреспондент Life.ru.

«Тем, кто помнит папу, завтра, 25 марта, исполнится полгода с того момента, как его не стало. Думаю, он был бы рад узнать, что у него появилась ещё одна «Ника», — отметил сын заслуженного артиста РФ, выступая на сцене.

Роман Мадянов получил посмертную награду отца. Фото © Life.ru

Роман Мадянов получил посмертную награду отца. Фото © Life.ru

99-летний композитор Зацепин получил премию «Ника» за «Честь и достоинство»
99-летний композитор Зацепин получил премию «Ника» за «Честь и достоинство»

Напомним, что 31 января Мадянова также наградили посмертно премией «Золотой орёл» в той же категории. Артиста не стало 25 сентября 2024 года.

Лия Мурадьян
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