Мадянов посмертно награждён премией «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана
Роман Мадянов в фильме «Любовь советского союза», 2024. Режиссёры Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дмитрий Иосифов. Обложка © kino-teatr.ru
Роман Мадянов посмертно удостоен премии «Ника» за «Лучшую мужскую роль второго плана» в фильме «Любовь советского союза». Награду со сцены театра «Маска» принимал его сын Роман, сообщает корреспондент Life.ru.
«Тем, кто помнит папу, завтра, 25 марта, исполнится полгода с того момента, как его не стало. Думаю, он был бы рад узнать, что у него появилась ещё одна «Ника», — отметил сын заслуженного артиста РФ, выступая на сцене.
Роман Мадянов получил посмертную награду отца. Фото © Life.ru
Напомним, что 31 января Мадянова также наградили посмертно премией «Золотой орёл» в той же категории. Артиста не стало 25 сентября 2024 года.