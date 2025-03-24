99-летний композитор Зацепин получил премию «Ника» за «Честь и достоинство»

Выдающийся композитор, народный артист России Александр Зацепин стал лауреатом престижной национальной кинопремии «Ника» в номинации «Честь и достоинство». Торжественная церемония награждения прошла в театре «Маска», где высокую награду маэстро вручил его коллега, народный артист РФ Максим Дунаевский, передаёт корреспондент Life.ru.

«Это очень приятно получить [премию]. Правда, мне сейчас 99, не хватает еще одного года. Хорошие цифры, но если перевернуть, было бы лучше», — сказал 99-летний Зацепин, получая награду.