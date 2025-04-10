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10 апреля, 19:52

«Мы эту тему не обсуждали»: Киба осадила Лепса после его слов о скорой свадьбе

Арора Киба опровергла заявление Григория Лепса о скорой свадьбе

Григорий Лепс с Авророй Кибой. Обложка © Telegram / Григорий Лепс

Григорий Лепс с Авророй Кибой. Обложка © Telegram / Григорий Лепс

Вопреки планам народного артиста России Григория Лепса сыграть свадьбу с Авророй Кибой уже этим летом, торжественная церемония, вероятно, так скоро не состоится. Заявление музыканта опровергла сама невеста в интервью Пятому каналу.

Аврора Киба рассказала о романе с Григорием Лепсом. Видео © Пятый канал

«Пошив платьев ещё точно не начался. Мы пока эту тему не обсуждали. Я же говорю, пока ничего не обсуждали, не готовимся ещё», — подчеркнула возлюбленная Лепса.

В то же время Киба подтвердила, что свадьба с Лепсом рано или поздно состоится. Она подчернила, что придерживается консервативных взглядов, как и будущий супруг, поэтому собирается обустроить семейное гнездо, стать настоящей хозяйкой, а также заняться воспитанием детей.

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Напомним, ранее Григорий Лепс заявил, что собирается жениться на Авроре Кибе летом 2025 года. Певец также отметил, что хочет завести с возлюбленной детей. В целом и юная пассия артиста тоже готова подарить ему дочь. Ранее Life.ru выяснил, сколько Лепс готов выложить на это торжество.

Борис Эльфанд
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