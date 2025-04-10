«Мы эту тему не обсуждали»: Киба осадила Лепса после его слов о скорой свадьбе

Вопреки планам народного артиста России Григория Лепса сыграть свадьбу с Авророй Кибой уже этим летом, торжественная церемония, вероятно, так скоро не состоится. Заявление музыканта опровергла сама невеста в интервью Пятому каналу.

Аврора Киба рассказала о романе с Григорием Лепсом. Видео © Пятый канал

«Пошив платьев ещё точно не начался. Мы пока эту тему не обсуждали. Я же говорю, пока ничего не обсуждали, не готовимся ещё», — подчеркнула возлюбленная Лепса.