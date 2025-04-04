«Любви все возрасты покорны»: Продюсер раскрыл, как молодая Киба сблизилась с Лепсом

Народный артист России Григорий Лепс старше своей невесты Авроры Кибы на 43 года, что не мешает паре строить планы на семью и детей. По словам продюсера Сергея Дворцова, она была фанаткой музыканта, который «всегда любил молодых красивых девушек».

«У них, конечно, разница в возрасте достаточно весомая. Но, как говорится, любви все возрасты покорны. Думаю, сблизиться с Григорием ей помогли именно естественное обаяние, красота, энергия, ну и, наверное, связи», — отметил собеседник портала «Страсти».