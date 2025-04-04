Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 апреля, 16:12

«Любви все возрасты покорны»: Продюсер раскрыл, как молодая Киба сблизилась с Лепсом

Продюсер Дворцов допустил, что Лепс сделает из Кибы звезду эстрады

Григорий Лепс и Аврора Киба. Обложка © VK / Григорий Лепс

Григорий Лепс и Аврора Киба. Обложка © VK / Григорий Лепс

Народный артист России Григорий Лепс старше своей невесты Авроры Кибы на 43 года, что не мешает паре строить планы на семью и детей. По словам продюсера Сергея Дворцова, она была фанаткой музыканта, который «всегда любил молодых красивых девушек».

«У них, конечно, разница в возрасте достаточно весомая. Но, как говорится, любви все возрасты покорны. Думаю, сблизиться с Григорием ей помогли именно естественное обаяние, красота, энергия, ну и, наверное, связи», — отметил собеседник портала «Страсти».

Продюсер, к слову, не считает роман звезды пиаром. По его словам, Лепс и Киба искренне любят друг друга и вскоре поженятся. Дворцов также не исключил, что артист может сделать свою возлюбленную «весомой звездой на нашей эстраде».

Не Юра Борисов: Невеста Лепса назвала «самого гениального» российского актёра
Не Юра Борисов: Невеста Лепса назвала «самого гениального» российского актёра

Напомним, 62-летний Григорий Лепс собирается жениться на Авроре Кибе, который всего 19 лет. Свадьба запланирована на лето 2025 года. Певец хочет завести с будущей женой троих детей. Ранее Life.ru выяснил, сколько Лепс потратит на свадьбу.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Григорий Лепс
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar