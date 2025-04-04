«Любви все возрасты покорны»: Продюсер раскрыл, как молодая Киба сблизилась с Лепсом
Продюсер Дворцов допустил, что Лепс сделает из Кибы звезду эстрады
Григорий Лепс и Аврора Киба. Обложка © VK / Григорий Лепс
Народный артист России Григорий Лепс старше своей невесты Авроры Кибы на 43 года, что не мешает паре строить планы на семью и детей. По словам продюсера Сергея Дворцова, она была фанаткой музыканта, который «всегда любил молодых красивых девушек».
«У них, конечно, разница в возрасте достаточно весомая. Но, как говорится, любви все возрасты покорны. Думаю, сблизиться с Григорием ей помогли именно естественное обаяние, красота, энергия, ну и, наверное, связи», — отметил собеседник портала «Страсти».
Продюсер, к слову, не считает роман звезды пиаром. По его словам, Лепс и Киба искренне любят друг друга и вскоре поженятся. Дворцов также не исключил, что артист может сделать свою возлюбленную «весомой звездой на нашей эстраде».
Напомним, 62-летний Григорий Лепс собирается жениться на Авроре Кибе, который всего 19 лет. Свадьба запланирована на лето 2025 года. Певец хочет завести с будущей женой троих детей. Ранее Life.ru выяснил, сколько Лепс потратит на свадьбу.